Евгений Герасимов: передаю Театр на Малой Ордынке в надежные руки

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры и бывший художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов рассказал Агентству "Москва", что чувствует гордость за коллектив и передает театр в надежные руки.

Ранее стало известно, что художественным руководителем Театра на Малой Ордынке назначен режиссер и театральный деятель Эдуард Бояков.

Герасимов отметил, что за три года работы в Театре на Малой Ордынке он и его команда смогли привлечь талантливых режиссеров и актеров, а также разнообразить репертуар. Зрителям полюбились такие постановки, как "Мастер и Маргарита. История любви", "Пигмалион", "Любовь во время холеры".

"Количество спектаклей заметно выросло, зрительская аудитория увеличилась, театр стал по-настоящему живым и востребованным", – сказал режиссер.

Московский академический театр сатиры в этом году открывает 101-й сезон, поэтому Герасимов собирается полностью сосредоточиться на его деятельности. Режиссер назвал это серьезным творческим вызовом.

Ранее сообщалось, что в ходе нового театрального сезона в Москве будет представлено около 300 премьерных спектаклей. Новый сезон большинство театров и концертных залов открывают в сентябре. В это время коллективы возвращаются с гастролей.