Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 11:30

Культура

Актер Виктор Добронравов рассказал, почему кино для него остается на втором месте

Актер Виктор Добронравов рассказал, почему кино для него остается на втором месте

Арт-выставка "Почувствуй стихии" открылась в центре современного искусства "Марс"

Продажи билетов в театры выросли на 19% в 2025 году

"Кинокульт": "Зигзаг удачи"

Московский театр кукол открыл 95-й юбилейный сезон

Социологи узнали о вовлеченности москвичей в городскую театральную жизнь

Свыше 50 тыс человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" на ВДНХ

Посвященную Москве выставку ВДНХ за месяц посетили свыше 50 тыс человек

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье"

"Интервью": Олег Липовецкий – о том, за что любит московскую публику

Актер Виктор Добронравов рассказал, что кино для него всегда будет уступать театру. Он назвал театр своим вторым домом.

Артист отметил, что считает себя "баловнем судьбы", так как с первого года работы в театре получал крупные роли и всегда ощущал связь со сценой. Также артист добавил, что через 2 месяца без сцены у него начинается "ломка".

Большое интервью с Виктором Добронравовым выйдет в понедельник, 13 октября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика