13 октября, 11:30Культура
Актер Виктор Добронравов рассказал, почему кино для него остается на втором месте
Актер Виктор Добронравов рассказал, что кино для него всегда будет уступать театру. Он назвал театр своим вторым домом.
Артист отметил, что считает себя "баловнем судьбы", так как с первого года работы в театре получал крупные роли и всегда ощущал связь со сценой. Также артист добавил, что через 2 месяца без сцены у него начинается "ломка".
Большое интервью с Виктором Добронравовым выйдет в понедельник, 13 октября, в эфире телеканала Москва 24.