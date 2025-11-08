Московское отделение РВИО пригласило посетить музей на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Московское отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) пригласило горожан посетить музей "Город живых историй", расположенный на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

"Мы чувствуем, что сегодня история – это не просто наука, сегодня история – это, действительно, поле боя за умы и души людей. И наше преимущество в том, что нам ничего придумывать не надо, потому что за нами стоит историческая правда", – рассказал председатель столичного отделения РВИО, и.о. ректора Московского государственного института культуры Дмитрий Сидоров.

Однако он обратил внимание на важность правильного преподнесения истории, особенно если речь идет о подрастающем поколении. По мнению Сидорова, изложение должно быть интересным, технологичным, образным и ярким.

"Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы это видим воочию", – добавил он.

РВИО выступает научным партнером музея "Город живых историй", который посвящен 84-летию военного парада 1941 года на Красной площади. В процессе подготовки экспозиции специалисты научного совета общества консультировали по вопросам, связанным с жизнью города во время Великой Отечественной войны, а также помогали в поиске фотографий, документов и артефактов того времени.

Значительный вклад в наполнение музея внес член Центрального совета РВИО и Совета московского отделения РВИО Александр Школьник. Артефакты, фотографии и материалы из возглавляемого им Музея Победы заняли важное место в витринах экспозиции. Более того, Архивная карта Москвы стала основой для создания уникальной инсталляции – Карты Москвы 1941 года, которая посвящена формированию дивизий народного ополчения в различных районах города. Гости могут увидеть, как жители столицы массово вставали на ее защиту.

В свою очередь, предоставленная членом Центрального совета РВИО и Совета московского отделения РВИО Вадимом Задорожным историческая техника из коллекции его музея стала центром притяжения для посетителей. В частности, среди экспонатов можно увидеть легендарный танк Т-34-76, легкий танк Т-37, ночной бомбардировщик У-2 и самоходную установку СУ-76.

Музей "Город живых историй" будет работать до 9 ноября с 10:00 до 22:00. Вход бесплатный для всех желающих. Музей включает десять тематических зон, которые охватывают различные аспекты городской жизни: от работы государственных органов и промышленности до организации обороны и культурной деятельности.

Немногим ранее Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади. По его словам, героизм и стойкость защитников Родины никогда не забудутся.

Ранее сообщалось, что московские театры и культбригада Москонцерта активно поддерживают бойцов СВО и их семьи, проводя выступления на новых территориях и в пунктах временного проживания. С начала деятельности было организовано свыше 1 100 мероприятий для более чем 155 тысяч зрителей.