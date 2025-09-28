Собянин: театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские театры и Культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО и их семьи. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

"Культбригада – самый важный проект Москонцерта. С 2022 года наши артисты выезжают с программами в зону боевых действий, на погранзаставы, в госпитали и военные части по всей стране", – написал мэр столицы.

По его словам, за год состоялось 20 выездов. Всего с начала деятельности Культбригады было проведено больше 1 100 мероприятий с общим числом зрителей свыше 155 тысяч человек.

"Артисты поднимают бойцам настроение, помогают пережить тяжелые моменты. Часто выступают перед детьми на новых территориях и в пунктах временного проживания", – поделился Собянин.

Как добавил глава города, артисты также занимаются сбором и доставкой гумпомощи, берут шефство над детьми.

Например, "Ведогонь-театр" и Театр Моссовета летом привозили спектакли в Курскую и Белгородскую области, а историко-этнографический театр показал в Крыму амурскую сказку "Спроси свое сердце".

Планируется выезд Культбригады Москонцерта в Геническ и в образовательный центр "Меганом". В октябре состоится большой выезд на погранзаставы и в пункты мобилизации Дальнего Востока.

Между тем жители столицы отправляют посылки с предметами первой необходимости, пишут письма со словами поддержки и перечисляют средства на разные нужды. В частности, с февраля 2022 года в Зеленограде работает инициативная группа, которая зарегистрировала организацию "Центр помощи нуждающимся "ЛетитеБабочки".