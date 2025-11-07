Собянин поздравил москвичей с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в мессенджере MAX поздравил ветеранов и жителей столицы с 84-й годовщиной военного парада на Красной площади.

"7 ноября 1941 года навсегда вошло в летопись Великой Победы. Тем морозным, снежным утром 28 тысяч бойцов Красной армии прошли торжественным маршем у стен Кремля", – рассказал Собянин.

Мэр отметил, что военный парад значительно укрепил моральный дух нации, утвердив в сердцах людей непоколебимую веру в неизбежную победу над врагом. Собянин заявил, что героизм и стойкость защитников Родины никогда не забудутся. Он добавил, что память о том, как с разгрома фашистов под Москвой начался победный путь на Берлин, навсегда сохранится.

Также Собянин напомнил об открывшемся на Красной площади музее под открытым небом, масштабная экспозиция которого посвящена ратному и трудовому подвигу Москвы в военные годы.

"Желаю вам, дорогие ветераны, бодрости духа, благополучия, а вашим детям, внукам, правнукам – успехов и мирного неба над головой", – добавил Собянин.

Немногим ранее Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие было приурочено к 84-й годовщине исторического военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

