Музей в честь 84-й годовщины парада открылся на Красной площади

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На Красной площади открылся музей под открытым небом "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года. Экспозиция, несмотря на будний день, привлекла множество посетителей разных поколений.

Как сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, выставка рассказывает о москвичах – участниках Великой Отечественной войны и их потомках, которые сегодня участвуют в специальной военной операции.

"Мы рассказываем про тех, кто для Москвы – и в те годы, и сейчас – ковали и куют ту самую победу", – отметила она.

На выставке можно увидеть личные вещи как бойцов, уходивших на фронт в 1941 году, так и тех, кто сейчас защищает Родину. Также на экспозиции представлена коллекция исторической военной техники – около 60 единиц, включая самолет-амфибию и трехбашенный танк Т-28.

"Можно, например, посмотреть, как эвакуировали заводы из Москвы, эскизы маскировки Кремля и всех наших высотных зданий, можно узнать, как жила медицина тех лет, какие делала разработки в области лечения и фармацевтики", – добавила Драгунова.

Выставка разделена на 10 тематических зон, охватывающих различные аспекты жизни военной Москвы – от работы государственного управления до деятельности культурных учреждений и роли средств массовой информации.

Музей будет работать на Красной площади с 7 по 9 ноября с 10:00 до 22:00.

