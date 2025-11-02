Межмузейные проекты с зарубежными партнерами стартуют в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масштабные межмузейные проекты с участием зарубежных партнеров стартуют в Москве в этом году, заявил в интервью "Интерфакс" министр правительства столицы, глава департамента культуры Алексей Фурсин.

По его словам, в декабре в музее-заповеднике "Царицыно" откроется выставка "Индия. Ткань времени". Это совместный проект с Национальным музеем ремесел Дели. Кроме того, до 2030 года планируется провести обменные выставки с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран.

Министр напомнил, что уже есть международные недели кино, моды, креативных индустрий, а также издательская неделя. Однако предполагается разработка новых крупных отраслевых мероприятий.

Кроме того, ведется постоянная работа по привлечению в проекты новых участников и государств, поиску событий для участия российских артистов.

"Пока кто-то ставит барьеры, мы продолжаем строить мосты. Именно в этом – сила современной русской культуры и настоящая "мягкая сила" Москвы", – сказал Фурсин.

Ранее столичные музеи договорились о сотрудничестве с ведущими китайскими компаниями на выставке China Licensing Expo 2025 в Шанхае, которая стала частью программы по развитию международного направления московских культурных учреждений.

В частности, было заключено соглашение о партнерстве с мировым лицензионным агентством, представляющим Лондонскую национальную галерею, "Эрмитаж" и Британский музей. В рамках совместной работы планируется создать стратегию по продвижению брендов музеев Москвы на мировых рынках.