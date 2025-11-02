Москва помогает продвигать русский культурный код за рубежом – Алексей Фурсин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва помогает продвигать русский культурный код за границей, в том числе с помощью новых форматов и креативных индустрий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин в интервью "Интерфакс".

По его словам, город поддерживает бизнес-миссии для компаний из сфер видеоигр и издательского дела. В 2025 году прошло уже 6 из 8 таких мероприятий. Они состоялись в Китае, Японии, Индонезии, Саудовской Аравии, Белоруссии и Египте.

"Для наших компаний это возможность налаживания культурно-экономических связей, поиска партнеров и заключения соглашений", – отметил Фурсин.

Он уточнил, что в издательском деле столичные компании уже подписали свыше 80 международных контрактов. В ближайшие 2 года книги российских издателей выйдут в Индии, Египте, Бразилии, Армении и других дружественных государствах. Общий тираж превысит 420 тысяч экземпляров.

"Мы говорим о детских книгах, сборниках рассказов, познавательной литературе. Все это – экспорт культурных смыслов в чистом виде", – подчеркнул глава департамента культуры.

Фурсин отметил, что в этом году Московский джазовый фестиваль собрал более тысячи музыкантов из 20 стран, а всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" объединил артистов из 15 государств.

"На сценах "Зарядья" и Московского международного Дома музыки регулярно выступают артисты мирового уровня из США, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. К слову, зарубежные музыканты называют московские площадки одними из лучших по акустике и организации", – добавил он.

В качестве примера Фурсин также привел фестиваль "Москва встречает друзей", который проводится Фондом Владимира Спивакова. Каждый год мероприятие собирает юных артистов из сотен российских городов и десятков стран мира.

Ранее Сергей Собянин назвал Москву главным культурным центром страны. Он указал, что в проекте бюджета на 2026–2028 года предусмотрены значительные средства на развитие инфраструктуры культурных учреждений и благоустройство парков.

Одним из крупных проектов станет продолжение строительства Национального центра "Россия" – постоянной площадки для демонстрации достижений всех регионов РФ.