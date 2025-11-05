Форма поиска по сайту

05 ноября, 15:54

Культура

На выставке Русского музея на ВДНХ можно увидеть старинные улочки Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На выставке "Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея" можно увидеть две картины с видами столичных улиц XVII века, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Полотна Аполлинария Васнецова и Андрея Рябушкина не только позволяют ощутить колорит столичной жизни четыре века назад, но и отражают большой интерес к старой самобытной Москве среди художников конца XIX – начала XX века", – говорится в сообщении.

Картина Васнецова "Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века" показывает историческое представление о допетровской Москве как о деревянном городе, а полотно Рябушкина "Московская улица XVII века в праздничный день" демонстрирует быт и нравы людей этого времени.

Экспозиция доступна в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ, она работает до 1 февраля 2026 года. Выставка открыта ежедневно, кроме понедельника.

Ранее стало известно, что летом 2025 года музеи Москвы посетили свыше 7 миллионов человек. При этом культурные учреждения подготовили для посетителей более 270 новых выставок. Самыми популярными стали музей-заповедник "Царицыно", Государственный дворцово-парковый музей-заповедник "Останкино и Кусково", "Мультимедиа-арт-музей", Государственный музей А. С. Пушкина.

