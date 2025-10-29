Глава Русского музея рассказала о подготовке картин к выставке на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Картины из собрания Государственного Русского музея перед отправкой на выставку на ВДНХ были тщательно проверены и подготовлены. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила генеральный директор культурного учреждения Алла Манилова.

По ее словам, ко всем объектам отнеслись бережно, в этот процесс была вовлечена команда специалистов – хранители, реставраторы и научные сотрудники.

"Создавали индивидуальные условия для транспортировки, подбирали упаковку, чтобы исключить даже малейший риск" – рассказала Манилова.

Русский музей представил на выставке в Москве 115 картин, многие из которых покидают Санкт-Петербург только в исключительных случаях. Среди них не только редкие иконы Андрея Рублева и Дионисия, но и шедевры русской живописи Ильи Репина, Михаила Нестерова, Василия Сурикова и Валентина Серова.

"Каждая картина, представленная на выставке, – это не просто произведение искусства, а живая часть истории Русского музея", – отметила директор.

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" работает в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ с 6 сентября. Посетить ее можно до 1 февраля 2026 года.

Ранее стало известно, что с начала года музейно-выставочный кластер ВДНХ посетили свыше 7,5 миллиона человек. При этом на самой главной выставке страны существует свыше 30 площадок, на которых представлено более 6,5 тысячи экспонатов.

Благодаря этому у посетителей есть возможность изучить устройство современного города, увидеть произведения искусства и кинематографа, узнать о многообразии природы и культуры разных народов.

