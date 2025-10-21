Подготовиться к ЕГЭ по истории можно на выставке "Образ Москвы в русском искусстве"

Фото: департамент культуры Москвы

Школьников приглашают посетить выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в качестве подготовки к ЕГЭ по истории. 115 произведений искусства в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ расскажут о ключевых темах школьной программы.

Работы на выставке, открытой при поддержке департамента культуры, охватывают период от становления Российского государства до культурных и политических событий XX века, включая правление Ивана IV, Смутное время, эпоху Романовых и развитие Москвы как столицы и культурного центра России.

Экспозиция позволяет не только увидеть исторические события, но и научиться анализировать визуальные источники, что является одним из заданий в ЕГЭ по истории.

Например, в качестве изучения XVI века и эпохи Ивана Грозного учащимся стоит обратить внимание на картину Петра Плешанова "Царь Иоанн Грозный и иерей Сильвестр во время большого московского пожара 24 июня 1547 года". Работа рассказывает о событиях, которые в учебниках описываются как одно из первых серьезных испытаний для царской власти и важный кризис раннего правления Ивана IV.

Для более наглядного представления темы Смутного времени школьникам можно обратиться к масштабной работе Василия Верещагина "Осада Троице-Сергиевой лавры" (1891). Полотно посвящено обороне монастыря в 1608–1610 годах и помогает визуализировать ключевые моменты: осаду, участие ополчения и роль Церкви в объединении народа.

Следующий исторический период можно рассмотреть на примере картины Николая Шустова "Избрание Михаила Федоровича Романова на царство" (1859). Это произведение помогает лучше запомнить дату избрания царя в 1613 году, а также понять значение Земского собора и осознание народом необходимости восстановления власти после Смуты.

Для изучения XVII века на выставке представлена картина Василия Шварца "Вербное воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче. Шествие патриарха на осляти" (1865), демонстрирующая церковные традиции, придворные обряды и городскую жизнь того времени, что является важным элементом курса по истории культуры и России XVII века. В свою очередь, полотно Андрея Рябушкина "Московская улица XVII века в праздничный день" позволяет узнать о повседневной жизни горожан, их ремеслах, костюмах, обычаях и городской застройке.

В разделе, посвященном XVIII веку и эпохе Российской империи, представлены 15 полотен французского художника Жерара Делабарта, созданных в 1790-е годы. Эти работы изображают панорамы Москвы, включая Кремль, Красную площадь, Яузский и Каменный мосты, а также Царицыно и Коломенское. С помощью этих картин выпускники смогут закрепить знания о темах "Россия в XVIII веке", "Архитектура и быт Москвы до пожара" и получить представление о городской среде конца XVIII столетия.

Среди произведений, полезных при изучении XIX века, выделяются "Степан Разин" Василия Сурикова, которое является примером художественного осмысления народных восстаний, и "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года" Ильи Репина. Эта картина позволяет рассмотреть политическую элиту и государственное устройство Российской империи перед революционными событиями.

Повторяя XX век, школьники могут обратиться к картинам Юрия Пименова "Обыкновенное утро", "Между работой и театром", "Москва. На переходе". Все полотна отражают индустриализацию, развитие городской среды и изменения в повседневной жизни советских людей. Произведения относятся к темам "СССР в 1930–1960-е годы" и "Социальная история советского общества".

Выставка полезна не только для подготовки к экзаменам, но и для более глубокого изучения предмета "Мировая художественная культура". Через анализ этих полотен можно изучать эволюцию художественных стилей, жанров и направлений, а также сопоставлять исторические и культурные контексты.

Экспозиция подготовлена ко дню рождения столицы Государственным Русским музеем совместно с правительством Москвы, департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что ЕГЭ по истории для поступающих на гуманитарные и социально-экономические направления не будет обязательным в 2026 году. По его словам, в новом учебном году обязательными останутся русский язык и математика, остальные экзамены школьники будут выбирать самостоятельно. Содержание ЕГЭ полностью соответствует школьной программе, изменения возможны только при изменении программы.