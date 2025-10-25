Более 7,5 миллиона человек посетили музеи ВДНХ с начала года

Фото: пресс-служба ВДНХ

Более 7,5 миллиона человек посетили музейно-выставочный кластер ВДНХ с начала года. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра столицы рассказала, что на ВДНХ существует свыше 30 музейно-выставочных площадок, на которых представлено более 6,5 тысячи экспонатов. Благодаря этому у посетителей есть возможность изучить устройство современного города, увидеть произведения искусства и кинематографа, узнать о многообразии природы и культуры разных народов.

Для того, чтобы гостям было удобнее, разные локации были объединены в пять тематических маршрутов: "Технология", "Общество", "Искусство", "Экология" и "Национальные культуры".

Популярностью на ВДНХ у жителей и гостей столицы пользовались центр "Космонавтика и авиация", музей "Атом", павильон "Макет Москвы" и музей славянской письменности "Слово". В первом объекте с начала года побывали 430 тысяч человек, во втором – 800 тысяч горожан и туристов, в третьем – 475 тысяч гостей, а в четвертом – 151 тысяча горожан.

Среди временных экспозиций самый большой интерес вызвала выставка в павильоне №1 "Центральный". Посмотреть на завершившийся в июле проект Третьяковской галереи пришли 120 тысяч человек. В свою очередь, открывшаяся в сентябре экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" привлекла 74 тысячи человек.

Кроме того, жители и гости столицы могут посетить музейно-выставочный кластер ВДНХ вместе с гидом, который расскажет интересные факты о главной выставке страны и ее экспонатах. Например, с начала года они провели около 13 тысяч экскурсий, в которых поучаствовали 175 тысяч горожан.

Помимо этого, с начала года было разработано 150 новых экскурсионных программ, которые посвящены как экспозициям, так и территории комплекса.

В ближайшее время столичные власти хотят подготовить новые выставки и развивать открытый в этом году Биокластер, где уже работает два павильона – № 31 "Геология" и № 29 "Цветоводство и озеленение". В будущем там собираются создать еще 4 объекта, в том числе оранжерею с тропическими растениями.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что на ВДНХ приступили к реставрации фасадов и кровли павильона № 62 "Охрана природы", который является объектом культурного наследия федерального значения. Ему вернут исторический облик.

Здание было построено в 1954 году. Мэр напомнил, что павильон создан для знакомства посетителей с многообразием строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Позже он стал площадкой Всероссийского общества охраны природы. В 2000-е годы там был размещен центр авторской песни, а в 2017 году – Международный центр балета.

