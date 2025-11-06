Экскурсия о советской Москве пройдет на выставке Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Экскурсия "Москва советская" пройдет 7 ноября на выставке Русского музея на ВДНХ, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

Мероприятие приурочено ко дню Октябрьской революции. Оно посвящено отражению в изобразительном искусстве событий октября 1917 года и постреволюционным преображениям столицы.

Как рассказали в пресс-службе, тему экскурсии раскрывают такие произведения, как "Вождь, учитель и друг" Григория Шегаля, "Передача знамени парижских коммунаров московским рабочим на Ходынке в Москве" Исаака Бродского и другие. Кроме того, научная и культурная жизнь города в период расцвета СССР изображена на групповых портретах Василия Ефанова.

Начало экскурсии запланировано на 17:00. Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация на сайте ВДНХ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий сделать 7 ноября выходным днем в честь Октябрьской революции. Изменения планируется внести в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях. Авторы инициативы считают, что проект получит общественную поддержку из-за особого отношения россиян к событиям 1917 года.