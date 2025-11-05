На Красной площади откроется музей "Город живых историй"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года, будет работать на Красной площади с 7 по 9 ноября. Об этом заявила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Экспозиция площадью более 17 тысяч квадратных метров будет посвящена вкладу Москвы в годы Великой Отечественной войны. Особенность выставки – истории ратных династий столицы, которые целыми поколениями посвящают свою жизнь защите нашей страны", – цитирует ее портал мэра и правительства столицы.

Всего здесь представят 10 зон, которые охватят разные аспекты жизни столицы в те годы – от государственного управления и промышленности до организации обороны и работы культурных учреждений.

Раздел "Операция "Эвакуация" покажет роль транспорта и московских вокзалов, откуда эвакуировали предприятия и культурные ценности на восток страны. Гостям продемонстрируют схемы, редкие фото, модели авто и трамваев, проездные билеты.

В зоне "Московская пресса" посетителям расскажут о работе журналистов и военкоров, покажут печатные издания, агитационные материалы и личные вещи военных корреспондентов, а в разделе "Авиационный щит столицы" можно будет увидеть модели самолетов и части аэростатов, фото летчиков и аэродромов, личные вещи пилотов.

Одним из объектов музея под открытом небом станет карта Москвы 1941 года, на которой показано формирование дивизий народного ополчения в разных районах города. Здесь же можно будет увидеть 55 единиц исторической техники и четыре самолета из Музея техники Вадима Задорожного, включая танки Т-34-76 и Т-37, ночной бомбардировщик У-2, самоходную установку СУ-76.

Сориентироваться на выставке москвичам и гостям города помогут свыше 300 волонтеров. Музей будет работать бесплатно с 10:00 до 22:00.

