Фотовыставка о профессиях в сфере строительства открылась в парке "Красная Пресня"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка, которая посвящена профессиям в области строительства. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Экспозиция знакомит посетителей с людьми, труд которых воплощается в масштабных градостроительных проектах города. На выставке представлены портреты сотрудников крупнейших строительных компаний столицы – архитекторов, инженеров и других специалистов.

Овчинский подчеркнул, что строительная отрасль – это не просто возведение зданий, а создание будущего Москвы. По его словам, за каждым сооружением стоит команда профессионалов, чьи знания и навыки создают комфортную и функциональную среду для миллионов жителей города.

"Их труд – основа масштабных градостроительных проектов, которые определяют развитие столицы на десятилетия вперед. Подобные выставки помогают горожанам по-новому взглянуть на профессии в строительной сфере и осознать их важность для создания качественной городской среды", – указал руководитель департамента.

Кроме того, выставка подчеркивает многогранность строительной отрасли и представляет разные специальности. Экспозиция стала важным шагом в признании заслуг тех, кто вносит вклад в развитие Москвы.

Департамент градостроительной политики поддерживает инициативы, которые направлены на повышение престижа строительных профессий и демонстрируют достижения отрасли. Посетить выставку можно бесплатно до 30 ноября включительно.

