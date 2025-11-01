01 ноября, 14:05Город
Фотовыставка о профессиях в сфере строительства открылась в парке "Красная Пресня"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка, которая посвящена профессиям в области строительства. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Экспозиция знакомит посетителей с людьми, труд которых воплощается в масштабных градостроительных проектах города. На выставке представлены портреты сотрудников крупнейших строительных компаний столицы – архитекторов, инженеров и других специалистов.
Овчинский подчеркнул, что строительная отрасль – это не просто возведение зданий, а создание будущего Москвы. По его словам, за каждым сооружением стоит команда профессионалов, чьи знания и навыки создают комфортную и функциональную среду для миллионов жителей города.
"Их труд – основа масштабных градостроительных проектов, которые определяют развитие столицы на десятилетия вперед. Подобные выставки помогают горожанам по-новому взглянуть на профессии в строительной сфере и осознать их важность для создания качественной городской среды", – указал руководитель департамента.
Кроме того, выставка подчеркивает многогранность строительной отрасли и представляет разные специальности. Экспозиция стала важным шагом в признании заслуг тех, кто вносит вклад в развитие Москвы.
Департамент градостроительной политики поддерживает инициативы, которые направлены на повышение престижа строительных профессий и демонстрируют достижения отрасли. Посетить выставку можно бесплатно до 30 ноября включительно.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что на Красной площади с 7 по 9 ноября будет работать музей "Город живых историй", посвященный 84-й годовщине военного парада 1941 года. Ключевое место в экспозиции займут представители ратных династий, которые поколениями посвящают жизнь защите страны – от Великой Отечественной войны до спецоперации на Украине.