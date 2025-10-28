Выставка кактусов откроется в "Аптекарском огороде" 1 ноября

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Ежегодная выставка кактусов и суккулентов откроется в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве 1 ноября, сообщила пресс-служба сада.

Экспозиция будет доступна для посетителей до 9-го числа. Гостям покажут редкие и уникальные экземпляры из частных коллекций членов Московского клуба любителей кактусов, а также засухоустойчивые растения семейства бромелиевых и каудексные растения, имеющие утолщенный водозапасающий ствол, из коллекционного фонда "Аптекарского огорода".

Ранее в саду дали плоды бананы и папайя. В то же время в пальмовой оранжерее расцвели хищные растения и тропические орхидеи.

До этого в "Аптекарском огороде" впервые за 20 лет фейхоа селлова дала один плод. Растение ежегодно обильно цветет, однако не плодоносит.