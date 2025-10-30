В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий сделать 7 ноября выходным днем в честь дня Октябрьской революции. Документ размещен в думской электронной базе.

Проект предлагает внести изменения в статью Трудового кодекса России о нерабочих праздничных днях. В пояснительной записке уточняется, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях гибридной войны Запада против России.

По мнению авторов инициативы, законопроект получит широкую общественную поддержку из-за особого отношения миллионов россиян ко дню Октябрьской революции.

Ранее депутат ГД Ярослав Нилов предложил сделать в России 31 декабря постоянным выходным днем. По его словам, в последние годы объявление последнего дня декабря нерабочим делалось кабмином "в ручном режиме". Для соблюдения баланса он считает, что можно сделать 8 января рабочим.