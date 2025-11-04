Собянин: ко Дню народного единства дети написали 15 тысяч писем военнослужащим

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети из Москвы написали свыше 15 тысяч писем бойцам спецоперации ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.



В частности, ученики 5–11-х классов школы № 37 составляли военнослужащим письма со словами поддержки и благодарности на переменах между уроками, а ученики начальных классов школы № 201 сделали открытки не только для бойцов СВО, но и для детей из новых регионов.

Помимо этого, ученики школы № 656 имени А. С. Макаренко совместно с родителями и учителями собрали более 200 килограммов гуманитарной помощи, а дети и преподаватели из школы в Капотне создали свыше 100 маскировочных сетей.

Кроме того, дети из школы № 1474 направили на передовую предметы личной гигиены, термобелье, лекарства, стройматериалы и многое другое. В свою очередь, волонтерский отряд "Прометей" школы № 504 собрал для военнослужащих теплые вещи, средства личной гигиены и угощения.

Таким образом, юные москвичи поучаствовали в акции "Пишу тебе, герой".

Ранее москвичи собрали и передали в штабы "Москва помогает" и центры "Доброе место" 13 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и приграничные регионы.

В рамках ежегодной акции "Соберем ребенка в школу" дети ЛНР, ДНР и Курской области получили школьную форму, рюкзаки, канцелярские товары, а также наборы для творчества и музыкальные инструменты.

