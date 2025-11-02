Более 7 тонн гумпомощи отправлено из подмосковного Жуковского в зону СВО

Фото: Агентство "Москва"

Ко Дню народного единства из подмосковного Жуковского в зону специальной военной операции (СВО) отправили партию гуманитарной помощи весом более 7 тонн, сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

По его словам, груз, предназначенный как для уроженцев Жуковского, так и для других военнослужащих из Подмосковья, включает в себя одежду, медикаменты, продукты питания, гигиенические принадлежности и теплые покрывала.

Он подчеркнул, что также были отправлены генераторы, маскировочные сети, антидроновые покрывала, газовые баллоны, инструменты и окопные свечи.

Как отметил градоначальник, в формировании помощи участвовали жители Жуковского и соседних муниципалитетов, благотворительный фонд "Крылья Беркута", общественные организации, а также семьи военнослужащих, школьники и педагоги.

Координатор "Волонтеров Подмосковья" Алексей Петришин добавил, что часть груза была собрана в ходе специальной акции, где жуковчане также передавали для бойцов письма и детские поделки.

"Подобная поддержка всегда важна для наших бойцов, напоминая им о том, что мы ждем их домой с победой как можно скорее", – подчеркнул Петришин.

Ранее москвичи собрали и передали в штабы "Москва помогает" и центры "Доброе место" 13 тонн гуманитарной помощи в зону СВО и приграничные регионы. В рамках ежегодной акции "Соберем ребенка в школу" дети ЛНР, ДНР и Курской области получили школьную форму, рюкзаки, канцелярские товары, а также наборы для творчества и музыкальные инструменты.