Благотворительный фонд "Важен каждый" помогает семьям участников СВО в Москве

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы

Благотворительный фонд "Важен каждый" с начала СВО оказывает помощь семьям военнослужащих. За это время волонтеры организовали и провели свыше 500 благотворительных мероприятий, передает портал мэра и правительства столицы.

Фонд уже организовывал творческие мастер-классы, обучающие тренинги и развивающие занятия для детей, индивидуальные консультации и вебинары для женщин. Кроме того, активисты разрабатывают и внедряют благотворительные и волонтерские инициативы.

Проект фонда "Антипродленка" объединяет детей участников спецоперации. По будням с 16:00 до 19:00 для них проводятся игровые занятия и творческие мастер-классы с участием профессиональных педагогов, психологов и волонтеров фонда. При этом темы разные, наставники могут подстраивать их под желания гостей. Также по средам проходят настольные игры, а по четвергам организаторы показывают интересные фильмы.

В рамках проекта для всех желающих проводятся обучающие тренинги, главная цель который развитие эмоционального интеллекта, то есть способности осознавать свои чувства, понимать эмоции других людей и выстраивать доверительные отношения. Все занятия проходят в игровой форме.

Под руководством педагогов и психологов участники выполняют упражнения на распознавание эмоций, развитие эмпатии и уверенности. Дети учатся договариваться, слушать друг друга и помогать сверстникам.

Также особое внимание специалисты фонда уделяют женщинам, чьи мужья находятся в зоне СВО. Для них проводятся индивидуальные консультации, групповые встречи и вебинары под руководством профессиональных психологов.

Вместе с тем фонд активно развивает новые направления. Сейчас в разработке находится несколько проектов для семей участников СВО. В 2026 году планируется начать программу психологической реабилитации "Семья рядом". Ее цель – поддержать близких военнослужащих после возвращения родных из мест несения службы. Программа поможет семьям адаптироваться к изменениям и восстановить гармоничные отношения. В ее рамках планируют проводить индивидуальные и групповые консультации, обучающие тренинги и совместные занятия с детьми.

Также в 2026 году в рамках наставнического блока стартует проект "Друг по ZOVу сердца", в рамках которого волонтеры помогут семьям участников СВО справляться с бытовыми и психологическими трудностями. Это может быть сопровождение детей на мероприятия, походы в магазин по заявкам одиноких родителей и многодетных семей, помощь с уборкой и другими домашними делами. Предусмотрят и другие форматы поддержки: волонтеры будут работать в роли водителей, консультировать семьи по телефону или организовывать доставку необходимых товаров.

Благотворительный фонд "Важен каждый" сотрудничает с представителями управления района Строгино, окружными службами и благотворительными объединениями. Все желающие могут получить помощь в отделениях фонда по адресам улица Исаковского, дом 2, корпус 1, и улица Исаковского, дом 6, корпус 1. Учреждение работает в будни с 10:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что жители столицы в рамках акции "Сила поддержки" совершили свыше 9,7 тысячи переводов в фонд "Народный фронт. Все для победы!" и собрали более 6,8 миллиона рублей на нужды военнослужащих в зоне СВО жителей приграничных территорий. Акция проводится на сайте городской программы лояльности "Миллион призов". Присоединиться к инициативе и поддержать военнослужащих можно до 23 ноября включительно.