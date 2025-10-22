Столичные магазины и кафе регулярно отправляют гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные предприниматели продолжают собирать для военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО) гуманитарные посылки с продуктами питания. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За последние несколько месяцев военнослужащие получили от столичного бизнеса тушенку, крупы и лапшу быстрого приготовления, печенья, мед и другие сладости, а также тысячи упаковок одноразовой посуды и влажные салфетки. Гуманитарные грузы позволяют им завтракать, обедать и ужинать в полевых условиях максимально комфортно.

Также военнослужащим помогают московские владельцы кафе, ресторанов, торговых центров и других предприятий. Они отправляют денежные средства в благотворительные фонды, в том числе для жителей Курской области.

В Северном административном округе (САО) свои усилия объединили три ресторана, продуктовый магазин и салон маникюра. Вместе работники собрали для военнослужащих более 300 готовых обедов, которые состояли из супов, вторых блюд, тушенки и десятков банок с вареньем.

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) около 200 комплектов гречки с тушенкой и других консервов для бойцов упаковали сотрудники продуктового и строительного магазинов, расположенных в районах Бабушкинском и Южное Медведково. К ним присоединились владельцы продуктовой точки из Ярославского района.

Их совместный гуманитарный груз состоял из 600 бутылок воды, 10 коробок колбасы по 15 килограммов и 240 банок консервов. Еще 180 банок добавили работники супермаркета.

Ресторан на Арбате, гастроном в Можайском районе, предприятие быстрого питания и ресторан в Ивановском, салон красоты в ТиНАО, а также кальянная в Косино-Ухтомском районе закупили сотни сухих пайков для участников СВО.

Полтысячи банок тушенки и печенье для воинской части собрали сотрудники ресторана на юго-востоке столицы. Халяльное заведение в этом же округе передало продовольственные наборы 45-й десантной бригаде.

В Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) более 330 килограммов продуктов питания в зону боевых действий отправили две чайханы и кондитерская в Северном Бутове, а кафе в районе Обручевском – 100 упаковок воды, каждая из которых по пять литров.

Кроме того, сотрудники кофейни в Перове передали военнослужащим свыше 120 различных сладких изделий. Весной они передавали на фронт куличи. Работники чайханы в Люблине закупили для военных тысячу бутылок воды, кондитерские изделия и 500 килограммов меда.

Хозяйственный магазин в районе Соколиная Гора Восточного административного округа (ВАО) отправил в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка 300 упаковок соков и джемы. Рекордное количество одноразовой посуды – 10 тысяч единиц – собрали владельцы торгового центра в Перове.

В то же время работники торгового дома и магазина для рыбалки в Даниловском районе и супермаркета в районе Орехово-Борисово Южное передали денежные средства на военные нужды через фонд сбора.

С первых дней проведения СВО владельцы московских магазинов, торговых центров, автосалонов и других заведений бытовых услуг, а также столичные рестораторы регулярно отправляют в зону боевых действий гуманитарную помощь. Предприниматели передают военнослужащим средства личной гигиены, медикаменты и сезонную одежду, среди которой куртки, сапоги и термобелье, а также необходимые медикаменты, стройматериалы и даже технику, в том числе квадрокоптеры и целые колонны автомобилей.

Также военнослужащим в зоне СВО активно помогают столичные волонтеры. Объединение многодетных семей района Тропарево-Никулино отправило военным свыше 100 тонн гуманитарной помощи. Среди их грузов – маскировочные сети, нашлемники и гигиенические работы.

