Волонтеры Троицка собрали и доставили в зону СВО более 220 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Сотрудники Троицкого гуманитарного центра (ТГЦ) подготовили и отправили более 220 тонн гуманитарной помощи в зону СВО, а также приграничные регионы с момента открытия в октябре 2022 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Российским бойцам регулярно отправляют окопные свечи, маскировочные сети, сухие души и прочие необходимые вещи. Помощь также получают детские дома, больницы и военные госпитали Луганска и Донецка.

На сегодняшний день в ТГЦ трудятся более 70 волонтеров, распределенных на команды с разными направлениями работы. К примеру, объединение "Мангора" изготавливает маскировочные сети, аптечки, носилки, подсумки и тактические коврики.

В свою очередь, добровольцы "Белошвейки" шьют постельное белье, противопролежневые подушки и прочие вещи для медучреждений, а кулинарный проект "Боевая кухня" обеспечивает бойцов питательной едой, готовя сухие супы и каши, вторые блюда и сладкие перекусы.

Работа центра обеспечивается за счет профессионализма волонтеров и их личной вовлеченности в общее дело. Кроме того, немаловажную роль сыграли предприниматели ТиНАО, которые за три года закупили и передали на фронт 15 квадрокоптеров, 7 тепловизионных прицелов, более 30 приборов ночного видения, 20 дизельных тепловых пушек и прочих инструментов.

"То, что мы делаем, гораздо больше, чем просто передача вещей. Это подтверждение того, что мы вместе и заботимся о тех, кто сейчас защищает родину. Мы искренне благодарны каждому, кто помогает нам в этом важном деле", – отметил глава Троицкого гуманитарного центра Алексей Титов.

Каждый желающий может присоединиться к проекту. Одежду, продукты питания, медикаменты, стройматериалы и прочие вещи принимают ежедневно с 18:00 до 20:00 по адресу Троицк, микрорайон В, дом 54. Подробности можно узнать по телефону центра +7 495 128⁠-22⁠-27.

Ранее школы, колледжи и центры допобразования Москвы провели масштабную акцию по сбору гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых российских регионов. Например, в школе № 388 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева собрали для военных продукты, лекарства и теплое белье, а также написали им письма.

Волонтеры корпуса поддержки участников СВО Таганского района также оказывают помощь российским военнослужащим и жителям новых и приграничных территорий РФ. Всего они доставили в зону СВО свыше 40 партий гуманитарной помощи общим весом более 30 тонн.