Всероссийский патриотический форум пройдет в Москве

Фото: rospatriotcentr.ru

Всероссийский патриотический форум состоится 7–10 декабря в Национальном центре "Россия" в Москве, сообщили в пресс-службе форума.

Его участниками станут представители образовательных организаций, руководители и активисты студенческих патриотических центров и многие другие, а также иностранные гости из Белоруссии, Кубы, Абхазии и ряда других стран.

Директор ФГБУ "Роспатриотцентр" Росмолодежи Елена Беликова подчеркнула, что форум объединит множество неравнодушных людей. Всего в нем намерены принять участие около 4 тысяч человек.

"Наша ключевая задача – консолидировать все патриотическое сообщество страны, чтобы на примере героев прошлого и настоящего, от Александра Невского до наших современников, воспитывать молодежь и вместе укреплять духовно-нравственные основы нашего общества. Приглашаю всех, кто готов вносить свой вклад в будущее России, стать частью этого значимого события", – отметила Беликова.

Основной концепцией программы форума станет осмысление героического прошлого и настоящего России через примеры мужества, самоотверженности и любви к Родине. Она будет представлена в рамках четырех тематических направлений:



Александр Невский: борьба с фальсификацией истории, противодействие информационным угрозам;

Александр Суворов: применение новых технологий и методик в патриотическом воспитании;

Георгий Жуков: сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне;

Нурмагомед Гаджимагомедов: практический вклад в патриотическое воспитание и повестка соответствующего федерального закона.

Помимо этого, будут организованы отдельные треки для студентов и международных участников. Значимым событием также станет вручение Национальной премии "Патриот". Церемония состоится 9 декабря.

Вместе с тем запланированы насыщенные деловая и экскурсионная программы, которые дадут участникам возможность обменяться лучшими практиками и приобрести новые знания. Например, на базе исторических музеев и русских домов будут организованы лекции, мастер-классы и встречи с героями России.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно до 27 октября на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Ранее в павильоне "Космос" на ВДНХ состоялась церемония открытия ежегодного молодежного форума "Наследие", который проходит уже в восьмой раз. В 2025 году в конкурсной программе примут участие около 400 студентов из 30 высших учебных заведений.

Им предстоит разработать концепцию реставрации и приспособления одного из объектов культурного наследия, чтобы подарить ему новую жизнь. Делать это нужно будет в составе междисциплинарных команд.

