Восьмой ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся на ВДНХ

В павильоне "Космос" на ВДНХ состоялась церемония открытия ежегодного молодежного форума "Наследие", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Форум проходит уже в восьмой раз. Молодежь столицы активно привлекается к сохранению культурного наследия по поручению Сергея Собянина, отметил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов. По его словам, в этом направлении нужен осознанный подход.



"Ключевая идея форума, организованного в партнерстве с ведущими вузами столицы, заключается в вовлечении молодежи с ее свежим взглядом и прогрессивными идеями в процесс сохранения памятников архитектуры и интеграции исторических памятников в жизнь современных мегаполисов", – подчеркнул Емельянов.

В 2025 году в конкурсной программе примут участие около 400 студентов из 30 высших учебных заведений. Им предстоит разработать концепцию реставрации и приспособления одного из объектов культурного наследия, чтобы подарить ему новую жизнь. Делать это нужно будет в составе междисциплинарных команд.

Для задания организаторы выбрали производственный корпус Московской шерстоткацкой мануфактуры на улице Петра Алексеева, доме 12, в Можайском районе Западного административного округа.

Этот памятник промышленной архитектуры XX века был построен в 1900 году по проекту архитектора Алексея Милюкова, в 1914 году его дополнили пристройкой по проекту архитектора Андрея Фатова. Это единственный сохранившийся до настоящего времени элемент комплекса застройки Московской шерстоткацкой мануфактуры.

Студенты узнали об этом здании и познакомились с кураторами на церемонии открытия. Участникам будут помогать реставраторы, архитекторы, сотрудники департамента культурного наследия, а также представители столичных вузов.

Отдельный конкурс проектов в рамках форума пройдет для студентов из российских регионов, а также из других стран.

Кроме работы в командах, студенты будут посещать мастер-классы и лекции, получать консультации экспертов в различных областях, а также смогут встретиться с собственниками объектов культурного наследия, инвесторами, научными деятелями и другими.

В числе образовательных учреждений, студенты которых принимают участие в форуме, – Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, колледж Министерства иностранных дел Российской Федерации и другие.

