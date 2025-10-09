Волонтеры Таганского района еженедельно отправляют помощь бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Волонтеры корпуса поддержки участников СВО Таганского района с 2022 года оказывают помощь российским военнослужащим и жителям новых и приграничных территорий РФ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С начала спецоперации добровольцы отправили на фронт более тысячи квадратных метров собственноручно изготовленных маскировочных сетей, 15 тысяч окопных свечей, различную технику, лекарства и прочие предметы первой необходимости. Бойцам также регулярно передают сухие души.

В новые и приграничные регионы отправляют медикаменты, средства гигиены и продукты питания. Всего волонтеры доставили в зону СВО свыше 40 партий гуманитарной помощи общим весом более 30 тонн.

В число особо нужных бойцам предметов также входят теплые вещи, медикаменты и гигиенические наборы, рассказала глава корпуса поддержки участников СВО Надежда Сальникова.

"Мы еженедельно собираем небольшие посылки и отправляем в зону спецоперации самое востребованное: сухие души, медикаменты, средства гигиены. В следующую отправку также войдут медикаменты и маскировочные сети", – добавила она.

Присоединиться к волонтерам может любой желающий. К примеру, можно принять участие в плетении сетей, которое проходит по средам и четвергам в 12:00 по адресу улица Рабочая, дом 16. По вопросам участия и сборе гумпомощи можно обратиться в корпус поддержки участников СВО по телефону +7 (495) 911⁠-74⁠-49.

Ранее проживающие в Западном административном округе Москвы ветераны СВО отправили на передовую более двух тонн гуманитарного груза. В переданном грузе были автономные дизельные обогреватели, запчасти, рации, генераторы, бензопилы, машинное масло и спальные мешки.

В свою очередь, жители юго-востока Москвы собрали более 100 тонн гуманитарной помощи с начала спецоперации. Волонтеры передали в зону боевых действий и на новые территории 16 конвоев гумпомощи. Их направили в социальные и медицинские учреждения Луганска и Донецка, а также в военные госпитали и непосредственно бойцам.