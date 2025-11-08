Выставка "Итоги сезона №62" открылась в Новом манеже в Москве. На экспозиции гости смогут увидеть работы к постановкам Студии театрального искусства, Театра имени Гоголя, Московского театра кукол на Спартаковской и юбилейным событиям в электротеатре "Станиславский".

Здесь представлены декорации, первые зарисовки, эскизы и костюмы лучших спектаклей сезона. Выставка будет работать до 22 ноября.

