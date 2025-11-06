Музей "Город живых историй" откроют на Красной площади в честь годовщины парада 1941 года

На Красной площади в Москве продолжается подготовка к выставке в честь годовщины парада 1941 года. В пятницу, 7 ноября, там откроется музей "Город живых историй". Это 10 тематических зон, охватывающих различные аспекты жизни города – от работы государственного управления и промышленности до организации обороны и культурной жизни столицы.

Зрителям покажут 55 единиц исторической техники и четыре самолета из Музея техники Вадима Задорожного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.