Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 16:30

Культура

Музей "Город живых историй" откроют на Красной площади в честь годовщины парада 1941 года

Музей "Город живых историй" откроют на Красной площади в честь годовщины парада 1941 года

Медиарынок СНГ стал главной темой форума "Культура. Медиа. Цифра" в "Москино"

Второй международный форум "Культура. Медиа. Цифра" стартовал в Москве

Выставка с костюмами сказочных персонажей в московском метро будет работать до 9 ноября

Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия можно посетить в столице 6 ноября

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой спектакля "Коперник"

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Проект "Уличный артист" откроет бесплатные площадки на московских ярмарках

Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября

На выставке "Великая Победа. Россия – Моя история" можно увидеть Знамя Победы с Рейхстага

На Красной площади в Москве продолжается подготовка к выставке в честь годовщины парада 1941 года. В пятницу, 7 ноября, там откроется музей "Город живых историй". Это 10 тематических зон, охватывающих различные аспекты жизни города – от работы государственного управления и промышленности до организации обороны и культурной жизни столицы.

Зрителям покажут 55 единиц исторической техники и четыре самолета из Музея техники Вадима Задорожного.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика