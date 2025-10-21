Карты "Тройка" с героями "Ежика в тумане" выпущены дополнительным тиражом

Фото: пресс-служба "СберТройки"

За первые 5 дней продаж москвичи приобрели более 20 тысяч транспортных карт "Тройка" с персонажами мультфильма "Ежик в тумане". В связи с таким ажиотажем было решено выпустить дополнительный тираж, сообщили в пресс-службе "СберТройки".

Отмечается, что многие горожане приобретали не одну карту, а сразу всю коллекцию из 6 дизайнов. Дополнительно было выпущено 10 тысяч экземпляров.

Стоимость одной карты составляет 300 рублей. Они уже поступили в продажу по адресам:



метро "Бабушкинская" – Менжинского, 36;

метро "Беломорская" – Петрозаводская, 1;

метро "Братиславская" – Перерва, 43к1;

метро "Бульвар Рокоссовского" – Открытое шоссе, 17к1;

метро "Выхино" – Вешняковская, 39;

метро "Коптево" – Онежская, 9/4;

метро "Новогиреево" – Саянская, 5с1, Зеленый проспект, 81;

метро "Первомайская" – Первомайская, 77с2; Первомайская, 73; 9-я Парковая, 25;

метро "Солнцево" – Солнцевский проспект, 24;

метро "Щелковская" – Уссурийская, 7;

метро "Электрозаводская" – Большая Семеновская, 21.

Лимитированные транспортные карты начали продавать 16 октября. Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отмечал, что для москвичей такая "Тройка" не просто способ оплаты, но и аксессуар. Он также обратил внимание, что власти регулярно выпускают специальные коллекции карт, посвященные различным событиям, памятным датам и популярным культурным явлениям.

