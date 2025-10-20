"Тройки" с поездом "Иволга 4.0" выпущены в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Появились новые тематические карты "Тройка" с дизайном уникального черного поезда "Иволга 4.0". Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, серию карт посвятили выходу на линию юбилейного состава – 100-й "Иволги". По его словам, новый поезд стал настоящим арт-объектом московских диаметров.

Приобрести "Тройку" в данном тематическом оформлении пассажиры смогут на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине и на маркетплейсах "Яндекс Маркет", OZON, Wildberries.

Ранее стало известно, что шестой поезд "Иволга 4.0" прошел испытания и вышел на Ярославское направление Московской железной дороги. Он заменил состав предыдущего поколения – ЭД4М. Все "Иволги" отличаются улучшенными условиями: в них значительно тише и комфортнее.

