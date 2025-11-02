Фурсин: Москва встречает творческие коллективы со всех уголков мира

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Международные проекты Москвы в области культуры объединяют не только страны СНГ и БРИКС+, а также и государства с недружественным режимом. Об этом "Интерфаксу" сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

"Артистам, коллективам из этих стран интересны наши сцены, их технологические возможности, уровень наших фестивалей. Некоторым из них просто нет аналогов ни у них дома, ни в других государствах. И мы никому не отказываем в участии по политическим или иным соображениям", – отметил он.

Фурсин обратил внимание на Московский джазовый фестиваль, который в этом году собрал более тысячи музыкантов из 20 стран, включая США, Бельгию, Францию, Италию, Турцию, Кубу, Таиланд, Марокко, Германию и Грецию.

Кроме того, всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" объединил артистов из 15 стран.

"Дружественные Чили, Эфиопия, Мексика, Китай, Монголия, Казахстан, Танзания демонстрировали свое мастерство на одной арене с представителями США, Великобритании, Португалии, Венгрии, с нашими артистами", – указал глава департамента.

Фурсин также упомянул выступления артистов из США, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки на сценах "Зарядья" и Московского международного Дома музыки. Он добавил, что Фонд Владимира Спивакова проводит фестиваль "Москва встречает друзей". Его ежегодно посещают юные артисты из сотен городов России и десятков стран мира.

Ранее на выставке China Licensing Expo 2025 в Шанхае московские музеи договорились о сотрудничестве с ведущими компаниями из Китая. В рамках партнерства планируется разработать стратегию по продвижению брендов музеев столицы на международные рынки с использованием дистрибьюторских сетей партнера. Московский и Шанхайский планетарии также договорились о сотрудничестве.

