Фурсин: Москва экспортирует культурные смыслы по всему миру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российскую культуру невозможно отменить. Международные проекты этого года объединяют не только страны СНГ и БРИКС+, но и недружественные государства, рассказал "Интерфакс" министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Артистам, коллективам из этих стран интересны наши сцены, их технологические возможности, уровень наших фестивалей. Некоторым из них просто нет аналогов ни у них дома, ни в других государствах. И мы никому не отказываем в участии по политическим или иным соображениям", – отметил он.

Как подчеркнул министр столичного правительства, на Россию и международное сотрудничество в области культуры оказывают влияние действующие ограничения. При этом Москва экспортирует культурные коды, историческое наследие и современные идеи.

"Через искусство мы рассказываем миру, кто мы такие, и почему с нами интересно, выгодно и перспективно сотрудничать. Такой диалог не только приносит экономические дивиденды, но и формирует устойчивое доверие к нашей стране на мировом уровне", – сказал Фурсин.

По его словам, зарубежные артисты и коллективы отказываются приезжать в Россию, опасаясь последствий. Кроме того, существуют международные конкурсы и фестивали, организаторам которых запретили сотрудничать с Москвой. Однако Фурсин обратил внимание, что назвать это тотальной изоляцией нельзя, поскольку многие в профессиональном сообществе не пытаются разорвать связи с РФ, понимая, что взаимодействие с отечественными культурными институтами и коллективами важно для развития их собственных.

Глава департамента указал, что Москва активно строит мосты с партнерами по БРИКС+ и странам Азии. В рамках взаимодействия создаются проекты в кино, организовываются гастроли театров и выставки современного искусства.

В качестве примера Фурсин отметил работу "Хора Турецкого", который проводит проект "Песни Победы" уже 8 лет. Он звучал на 7 языках в 53 странах, включая Европу, Азию, Китай, Латинскую Америку и страны СНГ. Общий охват аудитории этого проекта уже составил более 10 миллионов человек.

Более того, Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана гастролирует от Китая до Южной Америки. В текущем году его солисты вышли на сцены в Кейптауне, Риме, Женеве и Париже.

Также за последние несколько лет Театр танца "Гжель" представил Россию в Армении, Белоруссии, Китае, Индии, на Маврикии и в КНДР. Московский государственный симфонический оркестр выступил в Кувейте, а в прошлом году Московский камерный оркестр "Музыка вива" провел первые гастроли в Алжир.

Между тем в РФ впервые проходит международный фестиваль "Народы России и СНГ". Мероприятия организовали в преддверии празднования и в День народного единства. Всего с 31 октября по 5 ноября в Москве работают три площадки, на которых гости могут посетить выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия России, а также мастер-классы.

