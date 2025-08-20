Москва поделилась опытом цифровизации с коллегами из 27 стран

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

За последние 2,5 года инновационные проекты Москвы привлекли внимание делегаций из 27 стран на деловых встречах. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

В частности, интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии, уточнила заммэра Наталья Сергунина.

"Перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях", – указала она.

Например, в список мероприятий вошли крупные технологические выставки, такие как Smart Nation Expo в Куала-Лумпуре, Gitex Global в Дубае и Smart Cities India Expo в Нью-Дели.

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде в июне Москва представила передовые решения для управления городом. Среди них – платформа Mos.Tech, а также ноутбуки с собственной операционной системой и пакетом программного обеспечения.

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, в рамках деловых встреч с партнерами из Катара, Омана и Саудовской Аравии особым интересом был отмечен цифровой двойник Москвы. Этот проект помогает органам власти принимать решения в вопросах развития инфраструктуры мегаполиса.

Он представляет собой точную фотограмметрическую модель (это метод создания трехмерных изображений с помощью фотографий, сделанных под разными углами) города, включающую все здания, коммуникации и другие элементы.

В свою очередь, делегации из Алжира, Индонезии, Эфиопии и других стран выступили с инициативой обмена опытом в области применения искусственного интеллекта. В настоящее время в Москве реализуется около 100 проектов, связанных с использованием ИИ, в числе которых голосовой помощник для общегородского контакт-центра, чат-бот на портале mos.ru и сервис для изучения математики в школах.

Вместе с тем Москва активно развивает сотрудничество в области цифровизации через межправительственные комиссии. В частности, взаимодействие уже налажено с экспертами из Казахстана, Малайзии и Сербии. Причем успехи столицы России в этой сфере регулярно отмечают на мировом уровне.

Например, в 2024 году столица была удостоена сертификата в рамках международной инициативы ООН "Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов". Признание стало результатом успешной интеграции технологий в различные сферы управления городом. В ходе оценки были рассмотрены 90 критериев, охватывающих ключевые аспекты, включая экономику, окружающую среду, общество и культуру.

Ранее Москва возглавила рейтинг по вкладу роста обрабатывающих производств в общероссийскую динамику за последние четыре года, который составило рейтинговое агентство АКРА. Столичные власти отметили быстрый рост индустриального сектора, что отражает реиндустриализацию.

До этого столица стала лидером в национальном рейтинге по состоянию инвестклимата в субъектах России. По словам Сергея Собянина, который получал награду, бизнесу удается развиваться вопреки макроэкономике, санкциям и негативным трендам. В результате растут инвестиции и экономика, а также снижается безработица.