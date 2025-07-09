Москва представила передовые разработки в микроэлектронике в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприниматели в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге представили передовые разработки в микроэлектронике и фотонике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Глава ведомства отметил, что фотонные и микроэлектронные разработки играют стратегическую роль в развитии различных областей, таких как промышленность, информационные технологии, медицина, телекоммуникации, транспортная инфраструктура и другие.

Столичные бизнесмены представили посетителям выставки фотонную интегральную схему, которая во много раз увеличивает скорость передачи данных, а также первую отечественную СИМ-карту, профилометр для комплексного анализа поверхности материалов и многое другое.

Для успешного развития отрасли Москва предлагает предпринимателям ряд мер поддержки. Среди них как льготные инвестиционные кредиты, так и налоговые преференции для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

По словам Сергея Собянина, в ОЭЗ работают около 200 предприятий, которые выпускают микроэлектронику, робототехнику, лекарственные препараты, лазерное оборудование и оптику. Он отметил, что именно на долю микроэлектроники приходится свыше половины рабочих мест, которые были созданы в зоне (более 8 тысяч).