Собянин: "Технополис "Москва" признан лучшим в рейтинге эффективности ОЭЗ России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Технополис "Москва" вновь стал лидером среди особых экономических зон (ОЭЗ) России в рейтинге эффективности, рассказал Сергей Собянин.

Это уже четвертый год подряд, когда столичная ОЭЗ занимает первое место среди всех технико-внедренческих зон России, напомнил мэр.

"Сегодня "Технополис "Москва" – это драйвер развития инновационного производства и кадрового потенциала нашего города", – написал он в своем телеграм-канале.

В частности, там локализовали свои производства более 230 компаний, которые занимаются выпуском стратегически важной продукции. Среди них – лекарственные средства последнего поколения, медицинское оборудование, микроэлектроника и фотоника, беспилотные авиасистемы и компоненты для электромобилей.

Градоначальник обратил внимание, что компании – резиденты ОЭЗ, которых в настоящий момент 123, активно развивают новые технологии, расширяют производство и создают высокотехнологичные рабочие места.

Например, в прошлом году в этих компаниях появилось более 4,9 тысячи новых рабочих мест, а общий объем инвестиций в новые проекты достиг 70,6 миллиарда рублей, добавил Собянин.

Он также напомнил, что в технополисе 10 производственных площадок площадью более 390 гектаров и свыше 1,6 миллиона квадратных метров промышленных и офисно-лабораторных площадей.

Вместе с тем уже пятый год подряд ОЭЗ "Технополис "Москва" занимает лидирующие позиции в рейтинге индустриальных парков и ОЭЗ России по версии аналитического центра (АЦ) "Эксперт". Рейтинг оценивает клиентоориентированность и экономическую эффективность.