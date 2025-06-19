Собянин: еще один технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще один технопарк получил статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП). Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Площадку возведут в Зеленограде, она заработает во втором квартале 2027 года. Ее главными резидентами станут предприятия легкой промышленности. Там также смогут работать наукоемкие производства и технико-внедренческие организации, подчеркнул градоначальник.

Площадь технопарка – более 17 тысяч квадратных метров. Там создадут около 300 рабочих мест, инвестиции в проект составят минимум 2, 2 миллиарда рублей.

Статус инвестиционного приоритетного проекта дает инвестору возможность получить налоговые льготы. В частности, ставка налога на имущество будет обнулена. Кроме того, арендная плата за землю составит 0,01% от кадастровой стоимости.

"На сегодняшний день статус ИПП присвоен 15 проектам. В их числе – реконструкция кинотеатра "Ударник", создание технопарков "ЗИЛ", "Алкон Север", "Ньютон Плаза", "НТВ", – подчеркнул глава города.

Ранее Собянин сообщил о старте отбора резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Для размещения в кластере компании должны заниматься наукоемкими проектами в направлениях, приоритетных для России. В ходе отбора будут оцениваться значимость для российской экономики, включая вклад в развитие технологического сектора Москвы.