Собянин: начался отбор резидентов новых кластеров технологической долины МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался отбор резидентов новых кластеров научно-технологической долины МГУ "Воробьевы горы". Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

Для размещения в кластере компании должны заниматься наукоемкими проектами в направлениях, приоритетных для РФ. В ходе отбора будут оценивать значимость для российской экономики, включая вклад в развитие технологического сектора Москвы.

"Предпочтение отдадут командам, которые активно инвестируют в НИОКР и работают в плотной кооперации с вузами", – отметил Собянин.

Кроме того, будущие резиденты получат особый правовой режим, налоговые льготы и доступ к научно-исследовательской и образовательной базе МГУ имени Ломоносова. Подать заявку можно на платформе i.moscow.

Мэр напомнил, что еще в 2023 году здесь появился флагманский кластер под названием "Ломоносов", где уже сейчас работают 76 компаний. Предполагается, что на территории "Воробьевых гор" возведут еще два кластера общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.

"Продолжаем формировать в столице инновационную инфраструктуру мирового уровня", – добавил градоначальник.

Ранее Владимир Путин поручил правительству Москвы спроектировать и построить два новых кластера в инновационном центре МГУ, возведя их по образцу "Ломоносова". Согласно поручению президента РФ, власти города обеспечат строительство и управление кластерами "Космос" и "Нанотех". Срок исполнения президентского поручения – январь 2030 года.

