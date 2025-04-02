Путин поручил Москве построить кластеры "Воробьевы горы"

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Владимир Путин поручил столичному правительству спроектировать и построить кластеры инновационного центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе уточняется, что власти Москвы должны будут обеспечить строительство и управление кластерами "Космос" и "Нанотех" по образцу кластера "Ломоносов". При этом можно будет изменять их функционал в соответствии с направлениями научно-технологической деятельности Центра.

Кроме того, в документе обозначены сроки исполнения поручения – 25 января 2030 года. Сергей Собянин назначен ответственным за его выполнение.

Вместе с тем глава государства дал указание изучить возможность передачи столичным властям земельных территорий для возведения и эксплуатации комплексов. Помимо этого, до 30 апреля необходимо выявить ключевые объекты инфраструктуры центра МГУ "Воробьевы горы", а также разработать план их создания, определить источники и объем финансирования.

Задача поручена правительству России, МГУ, фонду развития Московского университета при участии правительства Москвы, а также заинтересованных государственных корпораций и компаний с государственным участием.

В свою очередь, российское правительство, МГУ и столичные власти должны будут разработать план по модернизации инфраструктуры вуза. В этом плане необходимо обозначить этапы, сроки и способы реализации проекта, а также источники и размер финансирования. Отчет о выполнении задачи необходимо предоставить до 1 ноября.

Кластер "Ломоносов" был открыт в конце января 2023 года. В нем функционируют лаборатории и конструкторские бюро, которые были созданы как минимум 66 передовыми компаниями столицы. Специалисты занимаются разработкой проектов в сферах информационных и промышленных технологий, биомедицины, экологии, робототехники, транспорта и микроэлектроники.

Путин при этом заявил, что правительство Москвы полностью выполнило свои обязательства по созданию кластера, которое построило флагманский кластер, сформировало необходимую дорожную сеть и провело комплексное благоустройство территории.