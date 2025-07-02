ОЭЗ "Технополис "Москва" стала лидером в рейтинге индустриальных парков РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятый год подряд особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" занимает лидирующие позиции в рейтинге индустриальных парков и ОЭЗ России по версии аналитического центра (АЦ) "Эксперт". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Рейтинг формируется каждый год. Ключевой особенностью нового исследования стал анализ уровня клиентоориентированности индустриальных площадок как одного из важных запросов бизнеса в период мировой трансформации экономики.

ОЭЗ "Технополис "Москва" – одна из самых эффективных и востребованных инструментов поддержки столичного высокотехнологичного бизнеса. Резиденты постоянно создают инновационные разработки, отметил Ликсутов.

По итогам прошлого года эксперты рейтинга высоко оценили вклад ОЭЗ в российскую экономику, поставив ее по этому показателю на первое место. Кроме того, площадка получила максимальный балл в блоке "Услуги", подтвердив высокий уровень клиентоориентированности.

Прошедшее исследование также оценивало экономическую эффективность деятельности управляющих компаний индустриальных парков и особых экономических зон. ОЭЗ "Технополис "Москва" показала одно из лучших значений средней рентабельности.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолия Гарбузова, ОЭЗ "Технополис "Москва" является также пространством для развития человеческого и кадрового потенциала. Как указали специалисты рейтинга, по числу созданных рабочих мест столичная площадка сопоставима с занятостью небольшого города.

В настоящее время в ОЭЗ создано свыше 22 тысяч рабочих мест. Для сотрудников и посетителей на регулярной основе проводятся различные мероприятия, добавил Гарбузов.

В ОЭЗ Москвы отдельное внимание уделяется созданию благоприятной деловой среды, уточнил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. Для этого, пояснил он, появляется новая инфраструктура, улучшается транспортная доступность, предоставляется широкая линейка сервисов.

В данный момент ОЭЗ Москвы объединяет 10 площадок, на которых локализовано более 220 высокотехнологичных предприятий. В будущем планируется увеличить ее промышленную инфраструктуру в 3,5 раза. Как рассказал Гарбузов, за все время существования площадки общая сумма вложений компаний в развитие промышленного потенциала города составила 255 миллиардов рублей.