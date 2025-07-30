Москва заняла первую строчку среди регионов в рейтинге "новой индустрилизации"

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Москва заняла первую строчку в рэнкинге по вкладу роста обрабатывающих производств в общероссийскую динамику за последние четыре года, который составило рейтинговое агентство АКРА. Об этом сообщило РБК.

На втором месте оказался Санкт-Петербург. На последующих строчках разместились Московская область, Ленинградская область и Татарстан.

По словам столичных властей, индустриальный сектор города растет ударными темпами, что отражает общий курс на реиндустриализацию. Однако ведущий научный сотрудник центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина заявила, что слово "реиндустриализация" относительно Москвы стоит применять с осторожностью.

В привычном смысле термин означает возвращение промышленного производства после периода деиндустриализации. В России же масштабной деиндустриализации не происходило, в отличие, например, от Европы и США, где предприятия либо полностью прекращали свою деятельность, либо переносили ее в другие страны.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде возведут новый производственный комплекс для компаний "Первый ДСК" и "Лайф Инжиниринг". ДСК займется производством оконных и дверных систем и фасадов с применением стекла и алюминия. "Лайф Инжиниринг" будет выпускать по 40 тысяч квадратных метров готовых модулей в год с использованием префаб-технологии.