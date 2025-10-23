Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 23:45

Культура

Мюзикл "Первое свидание" перезапущен в столице

Мюзикл "Первое свидание" перезапущен в столице

В Москве перезапущен мюзикл "Первое свидание"

В Москве представили комедийный спектакль "Вождь краснокожих"

Москвичей пригласили посетить спектакль "Вождь краснокожих"

"Это Москва. Люди": Савва Савельев

Спектакль "Вождь краснокожих" представили на сцене Московского детского театра эстрады

"Это Москва. Инфраструктура": дома из кино

Жители и гости столицы смогут посетить выставку "Выпуск'25" в парке "Зарядье"

Награждение лауреатов литературной премии "Здравомыслие" прошло в Москве

Обновленную версию мюзикла "Первое свидание" представили в Москве

В Москве перезапустили мюзикл "Первое свидание". Оригинальную постановку на русском языке впервые показали 6 лет назад в столичном Дворце молодежи.

За это время "Первое свидание" посмотрели десятки тысяч человек. В центре сюжета история любви в большом городе: он – финансовый аналитик с Уолл-стрит, она – свободолюбивая творческая натура.

Их пути вряд ли когда-либо пересеклись, если бы не свидание вслепую, подстроенное их близкими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина ФоменкоЕлена Поляница

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика