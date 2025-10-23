Мюзикл "Первое свидание" перезапущен в столице

В Москве перезапустили мюзикл "Первое свидание". Оригинальную постановку на русском языке впервые показали 6 лет назад в столичном Дворце молодежи.

За это время "Первое свидание" посмотрели десятки тысяч человек. В центре сюжета история любви в большом городе: он – финансовый аналитик с Уолл-стрит, она – свободолюбивая творческая натура.

Их пути вряд ли когда-либо пересеклись, если бы не свидание вслепую, подстроенное их близкими. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

