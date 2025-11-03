Москвичи назвали самые живописные площадки фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские Сезонов"

Манежная, Тверская и Театральная площади заняли первые три места в рейтинге популярных центральных локаций ландшафтного фестиваля "Сады и цветы" среди москвичей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина, ссылаясь на итоги голосования в проекте "Активный гражданин".

Фестиваль проходил с 28 апреля по 14 сентября и включал более 80 площадок по всей столице, напомнила она. Для украшения города было использовано свыше 600 тысяч растений, которые дизайнеры превратили в выставочные сады, многоуровневые композиции и арт-объекты с кипарисами, лавандой и розами. Также в оформлении применялись редкие виды растений, такие как лагерстремия индийская и ливанский кедр.

"Участниками голосования стали 183 тысячи человек. Они определили своих фаворитов в разных номинациях. Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский переулок", – сказала Сергунина.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Никольскую улицу украсили 30 тысячами алых гвоздик. На Кузнецком Мосту гости могли прогуляться по липовым аллеям и полюбоваться арочной галереей с ампельными растениями, чьи стебли стелются по земле или свисают вниз. В Камергерском переулке было организовано место для отдыха с лимонным садом и оливковыми деревьями.

Большой Москворецкий мост стал самым популярным у горожан в категории городских мостов и набережных. Там были высажены малиновые, фиолетовые, белые и желтые петунии.

Жители столицы также высоко оценили сад у станции метро "Краснопресненская". В его композиции можно было увидеть клены, гортензии, кустовые розы, астильбу, фотинии и очитки.

Еще одним фаворитом стала площадка на Цветном бульваре, оформленная в цирковом стиле. Здесь можно было прогуляться по стометровой "Босоногой тропе" из гальки, песка и дерева.

Ранее стало известно о передаче в общественные пространства столицы в рамках акции "Цветы Москвы" горшочных растений, которые все лето украшали площадки фестиваля "Сады и цветы". Акция направлена на продление жизни летних растений.

Например, в Краснопахорском районе общественные советники передали растения в Дом культуры "Звездный" и музей "На рубеже". В библиотеке № 185 района Котловка цветы встречают читателей прямо у входа.