20 октября, 15:41

Город

В столице приступили к высадке 15 миллионов тюльпанов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве приступили к высадке тюльпанов на городские клумбы. Цветы традиционно распустятся к майским праздникам, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Всего высадим около 15 миллионов цветов, общая площадь клумб составит почти 220 тысяч квадратных метров. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, к работам приступили в октябре, чтобы луковицы успели укорениться до наступления устойчивых отрицательных температур.

Среди высаживаемых сортов – желтые "стронг голд", багряно-красные "апельдорн", белые "роял вирджин" и нежно-розовые "шуга лав". После посадки цветники задекорируют разноцветной древесной щепой, которая защитит луковицы от сильных морозов, уточнили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Москву украсили 53 миллиона цветов. По словам Сергея Собянина, цветы являются одним из лучших способов сделать город лучше, потому столичные власти стремятся увеличивать число цветов на московских улицах.

