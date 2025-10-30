Заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков умер на 76-м году жизни

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Заслуженный артист РФ, актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолий Меньщиков умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В театре уточнили, что актер скончался после продолжительной болезни. Представители учреждения добавили, что это стало невосполнимой утратой для его коллег, друзей и поклонников.

"Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким", – отметили в пресс-службе.

Меньщиков родился 3 июня 1950 года в Москве. В 1973-м он поступил в театральное училище имени Бориса Щукина, которое закончил в 1977 году. При этом его театральный дебют состоялся до того, как актер стал студентом. В 1968-м Меньщиков сыграл в спектакле "Тартюф" по пьесе Мольера.

Служить в Театре имени Вахтангова артист начал в 1975 году. Одной из его самых запоминающихся работ последних десятилетий стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле "Мадемуазель Нитуш". В этом амплуа Меньщиков выходил на сцену более 400 раз. Помимо этого, актер появлялся и на телеэкранах.

Заслуги артиста в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетняя плодотворная деятельность были отмечены орденом Дружбы в 2021 году.

