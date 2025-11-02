Российская кинокомпания и киностудии СНГ снимут сериал о Великой Отечественной войне

Фото: depositphotos/HANA76

Российская кинокомпания "1–2–3 Production" подписала меморандумы с киностудиями стран СНГ о создании восьмисерийной военной драмы "Искра", сообщает ТАСС.

Документы были подписаны на кинофоруме в рамках Международного фестиваля "Народы России и СНГ". Также в кинопарке "Москино" прошла пленарная сессия с участием представителей киностудий стран Содружества, власти и кинопродюсеров, отмечает издание.

Главный кинопродюсер российской кинокомпании Елена Торчинская заявила, что "Искра" – это возможность отдать дань памяти героям войны.

"Уникальность этого сериала не только в том, что он объединит в кадре судьбы и истории представителей десятков национальностей, участвовавших в Великой Отечественной войне, но и в том, что все киностудии стран СНГ будут вовлечены в этот процесс – продюсеры, актеры, режиссеры", – сказала Торчинская.

В публикации отмечается, что съемки проекта будут проходить в нескольких странах. Автор сценария Дмитрий Марин отметил, что создатели уделяют особое внимание исторической достоверности, привлекая к работе профессиональных историков-консультантов.

