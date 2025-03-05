Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" стартовал на Disney

кадр из сериала "Сорвиголова: Рожденный заново"; режиссеры – Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд, Майкл Куэста, Джеффри Начманофф; производство – 20th Television, Corman&Ord, Marvel Studios Inc., Marvel Television, The Walt Disney Company

Вышли первые выпуски сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Серии доступны для пользователей Disney+.

При этом указанный сервис не работает в России.

Всего зритель может увидеть девять эпизодов. Последний покажут 16 апреля.

Новый сериал является перезапуском проекта "Сорвиголова" от Netflix. Главную роль борца с преступностью вновь исполнил Чарли Кокс. Также к своим ролям вернулись Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон. Антагонистом стал персонаж Кингпин, в образе которого предстанет Винсент Д’Онофрио.

Ранее стало известно, что британские актеры Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч и Розамунд Пайк снимутся в новом фильме режиссера Гая Ричи. Рабочее название картины – Wife and Dog (дословно "Жена и собака").

Однако все подробности и детали фильма держатся в секрете. Съемки должны начаться в 2025 году в Великобритании.

