05 марта, 15:37Культура
Сериал "Сорвиголова: Рожденный заново" стартовал на Disney
кадр из сериала "Сорвиголова: Рожденный заново"; режиссеры – Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Дэвид Бойд, Майкл Куэста, Джеффри Начманофф; производство – 20th Television, Corman&Ord, Marvel Studios Inc., Marvel Television, The Walt Disney Company
Вышли первые выпуски сериала "Сорвиголова: Рожденный заново". Серии доступны для пользователей Disney+.
При этом указанный сервис не работает в России.
Всего зритель может увидеть девять эпизодов. Последний покажут 16 апреля.
Новый сериал является перезапуском проекта "Сорвиголова" от Netflix. Главную роль борца с преступностью вновь исполнил Чарли Кокс. Также к своим ролям вернулись Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон. Антагонистом стал персонаж Кингпин, в образе которого предстанет Винсент Д’Онофрио.
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Однако все подробности и детали фильма держатся в секрете. Съемки должны начаться в 2025 году в Великобритании.
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