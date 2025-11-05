Поезд с героями мультсериалов появился в метро Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столичном метро на Арбатско-Покровской линии запустили новый тематический поезд с героями мультсериалов ГК "Рики". Об этом сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

В департаменте рассказали, что тематический поезд будет курсировать 6 месяцев. Каждый вагон состава оформлен яркими иллюстрациями.

"Этим тематическим поездом мы хотели показать вклад анимации в процесс получения новых знаний в интересной для всех форме", – говорится в сообщении.

Персонажи знакомят пассажиров с интересными фактами из мира науки, экологии, музыки, искусства и географии. Например, Ежик раскроет секрет изобретения кукурузных хлопьев, а Медведь-краевед расскажет о самой масштабной картине в мире.

Кроме того, в поезде:



Домовой Финник знакомит с местом в Антарктиде, где нет снега уже 2 миллиона лет;

Нюша объясняет, почему оперение фламинго ее любимого розового цвета;

Фиксики рассказывают, какая страна самая большая в мире.

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, московский транспорт сотрудничает с разными культурными проектами по поручению Сергея Собянина.

"С 2023 года развиваем детское направление – создали персонажей Московского транспорта, которые знакомят юных пассажиров с транспортом и его правилами. В новом брендированном поезде собраны герои из 10 популярных российских анимационных проектов", – сказал Ликсутов.

Он напомнил, что в Москве также создавались тематические объявления и ролики более чем для 34 тысяч медиаэкранов в городском транспорте.

Ранее в столице к Международному дню анимации была выпущена тематическая серия карты "Тройка". Для горожан подготовили пять дизайнов новых карт с героями мультфильмов "Фиксики", "Смешарики", "Финник", "Малышарики" и "Бодо Бородо". Приобрести тематические карты можно в том числе в метро на стойках "Живое общение".