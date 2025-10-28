В Москве выпустили "Тройки" к Международному дню анимации

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве к Международному дню анимации выпущена тематическая серия карты "Тройка", сообщила пресс-служба Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что всего выпущено пять дизайнов новых карт. На них изображены герои мультфильмов "Фиксики", "Смешарики", "Финник", "Малышарики" и "Бодо Бородо".

Приобрести тематические карты можно в метро на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.

Ранее в продаже появились "Тройки" с изображением уникального черного поезда "Иволга 4.0". Серию посвятили выходу на линию юбилейного состава – 100-й "Иволги", которая стала настоящим арт-объектом московских диаметров.

