Посвященный Тульской области поезд вышел на Арбатско-Покровскую линию метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве по Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Тульской области, передает портал мэра и правительства столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно сотрудничаем с другими российскими регионами. Тульская область – первый из них, где начала действовать карта "Тройка", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, почти 99% жителей Тулы отказались от наличной оплаты проезда в пользу технологий "СберТройки", что помогает им экономить.

В свою очередь, тематический поезд в Московском метрополитене позволит жителям и гостям столицы больше узнать о регионе. Совершить поездку в нем можно будет в течение полугода.

Каждый из вагонов посвящен основным туристическим местам: Тула, Алексин, Заокский, Ясная Поляна, Венев, Богородицк, Куликово поле, Епифань, Белев, Одоев и Чекалин. Пассажиры узнают, где находятся музеи, усадьбы и парки.

За основу дизайна нового тематического поезда взяли главные символы области – пряник, самовары, глиняную филимоновскую игрушку, гармонь и другие.

