Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 19:13

Транспорт

Посвященный Тульской области поезд вышел на Арбатско-Покровскую линию метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В Москве по Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд, посвященный Тульской области, передает портал мэра и правительства столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно сотрудничаем с другими российскими регионами. Тульская область – первый из них, где начала действовать карта "Тройка", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, почти 99% жителей Тулы отказались от наличной оплаты проезда в пользу технологий "СберТройки", что помогает им экономить.

В свою очередь, тематический поезд в Московском метрополитене позволит жителям и гостям столицы больше узнать о регионе. Совершить поездку в нем можно будет в течение полугода.

Каждый из вагонов посвящен основным туристическим местам: Тула, Алексин, Заокский, Ясная Поляна, Венев, Богородицк, Куликово поле, Епифань, Белев, Одоев и Чекалин. Пассажиры узнают, где находятся музеи, усадьбы и парки.

За основу дизайна нового тематического поезда взяли главные символы области – пряник, самовары, глиняную филимоновскую игрушку, гармонь и другие.

Ранее в метро Москвы был запущен тематический поезд в честь 10-летия телеканала "Матч ТВ". Его оформление рассказывает о легендарных спортсменах и самых популярных видах спорта. Состав из пяти вагонов будет курсировать по Сокольнической линии до конца марта 2026 года.

"Космический" поезд начал курсировать на Большой кольцевой линии столичного метро

Читайте также


транспортметрогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика