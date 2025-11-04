На выставке "Великая Победа. Россия – Моя история" можно увидеть Знамя Победы с Рейхстага

На выставке "Великая Победа. Россия – Моя история" в Манеже можно увидеть Знамя Победы с Рейхстага, блокадный дневник Ольги Берггольц и меч, который подарил жителям Сталинграда британский король.

Всего в экспозиции более 700 экспонатов. 4 ноября выставку, посвященную Победе, осмотрели Владимир Путин, Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

