Фото: ТАСС/Георгий Чернышов

Памятник народной артистке СССР Вере Васильевой открыли на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

На мероприятие пришли друзья и родные артистки, а также сотрудники Московского академического театра сатиры, где всю жизнь проработала Васильева. Монумент открыли под аплодисменты. Затем гости возложили цветы и хором поздравили актрису с днем рождения.

Долгое время народная артистка думала, что ее день рождения 30 сентября, но однажды она нашла метрики, в которых говорилось, что она родилась 1 сентября. Поэтому Васильева отмечала свой день рождения 2 раза в год.

"Мы сегодня здесь, на кладбище, но, говоря о Вере Кузьминичне, нельзя говорить с мрачным лицом. Потому что она дарила всем – всем окружающим, всем зрителям – дарила свет, доброту, чистоту. И, конечно, безумный свой талант", – сказал художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов в ходе церемонии.

Также он отметил, что, когда журналисты приходили брать интервью по поводу Васильевой, он предлагал им подняться по лестнице театра на чердак. После этого добавлял, что мало кому удается это сделать без единой остановки. А вот народная артистка "взлетала" по ней до последних дней.

Васильева родилась в Москве. В 1948 году она закончила театральное училище и попала в труппу Московского академического Театра сатиры, где сыграла 60 ролей за всю жизнь. Кроме того, актриса снялась в 40 фильмах и даже озвучила несколько мультфильмов.

Актриса умерла на 98-м году жизни. В связи с ее смертью соболезнования выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Церемония прощания с Васильевой состоялась в Театре сатиры, а затем ее похоронили на Новодевичьем кладбище.